Macy's получила улучшенное предложение от инвесторов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. в воскресенье получила улучшенное предложение от инвесткомпаний Arkhouse Management и Brigade Capital Management.

Теперь потенциальные покупатели предлагают купить акции ритейлера по цене $24 за штуку по сравнению с ранее предлагавшимися $21. Таким образом, компания в целом оценена примерно в $6,6 млрд против $5,8 млрд ранее, отмечает MarketWatch.

В январе совет директоров Macy's отверг предыдущее предложение инвестфирм, поскольку оно "не представляет существенной ценности для акционеров компании".

Новая цена на 51,3% выше котировок акций Macy's на закрытие торгов 30 ноября 2023 года, когда было сделано первоначальное предложение. Также она на 33% превышает стоимость бумаг компании по итогам торгов в пятницу.

"Мы по-прежнему разочарованы тактикой задержек, которой следует совет директоров Macy's, и его постоянным отказом взаимодействовать с заслуживающей доверия группой покупателей, - говорится в сообщении Arkhouse. - Тем не менее, мы непоколебимы в своем стремлении осуществить эту сделку".

Macy's, в свою очередь, заявила, что "тщательно рассмотрит и оценит последнее предложение".

За последние 12 месяцев капитализация Macy's упала почти на 17% (до $5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 27%.