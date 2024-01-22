SolarEdge сократит штат на 16% в рамках реструктуризации

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Израильская SolarEdge Technologies, выпускающая оборудование для производства солнечной энергии, в воскресенье объявила о намерении сократить штат примерно на 16%, сообщается в пресс-релизе компании.

Она планирует уволить около 900 сотрудников в рамках реструктуризации, нацеленной на уменьшение операционных расходов. В том числе около 500 человек лишатся работы на производственных площадках компании.

"Мы приняли очень трудное, но необходимое решение о сокращении рабочей силы и других мерах по снижению расходов, чтобы привести нашу структуру затрат в соответствие с быстро меняющейся динамикой рынка", - заявил главный исполнительный директор компании Цви Ландо.

Ранее компания прекратила производство в Мексике, сократила производственные мощности в Китае и отказалась от планов по выпуску легких коммерческих электромобилей.

SolarEdge заявила, что предоставит дополнительную информацию о реструктуризации в квартальной отчетности, публикация которой запланирована на конец февраля.

Котировки акций SolarEdge снизились на 0,2% по итогам торгов в пятницу на бирже Nasdaq. Рыночная стоимость компании за последние три месяца упала на 16,6% (до $3,9 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 17,9%.