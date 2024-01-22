Sony расторгла сделку о слиянии с индийской медиагруппой Zee на $10 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Японская Sony расторгла соглашение о слиянии с индийской медиагруппой Zee Entertainment спустя два года после его подписания, пишет Financial Times со ссылкой на заявление Sony.

Стороны не смогли уладить разногласия по вопросу сохранения должности главы Zee за Пунитом Гоенкой и прекратили переговоры на минувших выходных. Sony настаивала, что он не должен оставаться на своем посту после слияния.

По данным источников газеты, принимавших участие в переговорах, Sony беспокоили расследование индийского рыночного регулятора в отношении Гоенки по подозрениям в махинациях, а также финансовые результаты Zee.

Как отметили источники, знакомые с позицией Zee, снятие Гоенки с поста CEO на столь позднем этапе было бы юридически затруднительным и нарушило бы соглашение о слиянии.

Sony заявила, что крайне разочарована неудовлетворением условий слияния к крайнему сроку (21 января), но продолжит наращивать присутствие в Индии.

В результате сделки могла появиться компания стоимостью $10 млрд, сообщает FT.