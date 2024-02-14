Sony в III финквартале увеличила чистую прибыль на 13%, выручку - на 22%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Японская Sony Corp. в третьем квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 13%, выручку - на 22%, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Как говорится в отчетности компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 363,918 млрд иен ($2,42 млрд) по сравнению с 321,521 млрд иен за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась до 3,748 трлн иен с 3,078 трлн иен годом ранее.

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали чистую прибыль на уровне 319,23 млрд иен, выручку - 3,603 трлн иен.

Операционная прибыль Sony в минувшем квартале повысилась на 10% - до 463,338 млрд иен.

Операционная прибыль музыкального бизнеса повысилась на 21% (до 76,086 млрд иен), кинобизнеса и сегмента финансовых услуг - на 64% (до 41,626 млрд иен и 77,274 млрд иен соответственно), подразделения сенсорных решений - на 18% (до 99,715 млрд иен).

В то же время операционная прибыль игрового сегмента сократилась на 26% (до 86,139 млрд иен), подразделения, выпускающего фото- и видеотехнику, мобильные устройства и телевизоры - на 5% (до 77,164 млрд иен).

Sony скорректировала прогнозы на весь 2023 фингод и теперь ожидает чистую прибыль в объеме около 920 млрд иен (прежняя оценка - 880 млрд иен), выручку - 12,3 трлн иен (ранее 12,4 трлн иен), операционную прибыль - 1,18 трлн иен (1,17 трлн иен).

Ожидания операционной прибыли сегмента финансовых услуг повышены до 175 млрд иен со 155 млрд иен.

Sony также подтвердила анонсированное в минувшем году намерение вывести этот сегмент на биржу, пишет Financial Times. Листинг ожидается в 2025 году, компания сохранит долю чуть менее 20%.

В 2020 году Sony потратила $3,7 млрд на получение полного контроля над этим подразделением.

Котировки акций конгломерата по итогам торгов в среду снизились на 0,5%. Отчетность была опубликована после закрытия рынка.