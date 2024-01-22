Чешская компания хочет взыскать с угольного "ТопПрома" 1,5 млн евро долга

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Чешский производитель горно-шахтного оборудования (ГШО) Ostroj a.s. в суде взыскивает с угольного холдинга АО "ТопПром" (Новокузнецк, Кемеровская область) 1,451 млн евро долга, сообщается в материалах Арбитражного суда Кемеровской области.

Истец также требует взыскать 76,5 евро неустойки по состоянию на 15 ноября 2023 года, а еще неустойку за период с 16 ноября по дату фактического исполнения обязательств.

"Спор обусловлен несколькими обстоятельствами: отказом банков из недружественных государств принимать платежи из Российской Федерации, а также выполнением чешской инжиниринговой компанией Ostroj a.s. обязательств по договору ненадлежащим образом. Последнее обстоятельство послужило основанием предъявления АО "ТопПром" встречного искового заявления к Ostroj a.s.", - сообщили "Интерфаксу" в российской компании.

В материалах дела и судебной картотеки встречный иск пока не зарегистрирован.

"Ранее "ТопПром" предлагал различные варианты соблюдения баланса интересов сторон", - отметил представитель угольного холдинга.

В качестве иных лиц в материалах указаны ООО "Шахта "Юбилейная" (входит в "ТопПром"), межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу. Иск Ostroj принят к производству, его рассмотрение началось 22 января и отложено до 5 февраля.

Как сообщает сайт "ТопПрома", ранее он приобретал для "Юбилейной" секции механизированной крепи Ostroj за 9,5 млн евро. "Механизированная крепь данной марки уже эксплуатируется в очистных забоях шахты", - отмечалось на сайте. Монтаж новых секций крепи был запланирован на второй квартал 2023 года.

В состав кузбасского холдинга "ТопПром" входят обогатительные фабрики "Щедрухинская", "Тайбинская" (с июня 2022 года остановлена), "Коксовая", транспортное предприятие ООО "Трансавто". Единственный добывающий актив компании - шахта "Юбилейная". В январе 2023 года "ТопПром" также приобрел у ПАО "Распадская" законсервированную шахту "Абашевская", запасы которой планирует отрабатывать с использованием выработок "Юбилейной", без расконсервации.

Ostroj, как сообщает ее сайт, работает с 1948 года и является крупным производителем ГШО в Чехии.