"Топпром" подал к чешскому Ostroj встречный иск на 188 млн рублей и 741 тысячу евро

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Угольный холдинг АО "Топпром" (Новокузнецк) подал встречный иск к чешской компании-производителю горно-шахтного оборудования Ostroj a.s., сообщается в материалах Арбитражного суда Кемеровской области.

"Топпром" хочет взыскать с Ostroj a.s. 741,2 тыс. евро неустойки и 187,7 млн рублей убытков "в связи с поставкой товара ненадлежащего качества". Очередное судебное заседание назначено на 4 марта.

В конце 2023 года Ostroj подал иск к "Топпрому" о взыскании 1,451 млн евро долга и 76,5 евро неустойки по состоянию на 15 ноября 2023 года, а также неустойки за период с 16 ноября по дату фактического исполнения обязательств. Согласно материалам дела, "иск мотивирован неполной оплатой товара (линейная секция крепи), поставленного в рамках исполнения договора от 11 февраля 2022 года".

"Спор обусловлен несколькими обстоятельствами: отказом банков из недружественных государств принимать платежи из РФ, а также выполнением чешской инжиниринговой компанией Ostroj a.s. обязательств по договору ненадлежащим образом. Последнее обстоятельство послужило основанием предъявления АО "Топпром" встречного искового заявления к Ostroj a.s.", - сообщили тогда "Интерфаксу" в российской компании.

"Ранее "Топпром" предлагал различные варианты соблюдения баланса интересов сторон", - отмечал представитель угольного холдинга.

В состав кузбасского холдинга "Топпром" входят обогатительные фабрики "Щедрухинская", "Тайбинская" (с июня 2022 года остановлена), "Коксовая", транспортное предприятие ООО "Трансавто". Единственный добывающий актив компании - шахта "Юбилейная". В январе 2023 года "Топпром" также приобрел у ПАО "Распадская" законсервированную шахту "Абашевская", запасы которой планирует отрабатывать с использованием выработок "Юбилейной", без расконсервации.

Ostroj работает с 1948 года и является крупным производителем горно-шахтного оборудования в Чехии.