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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Brent подорожала до $79,52 за баррель

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке и ослабления курса доллара США.

К 17:31 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 42 цента (0,53%), до $79,52 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 48 центов (0,65%), до $74,56 за баррель.

Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) совершили третье за три дня нападение на коммерческое судно, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление хуситов сообщил об атаке на американское судно Chem Ranger в Аденском заливе.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,1%, что увеличивает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные накануне данные об уменьшении коммерческих запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября.

Brent WTI Йемен США CENTCOM Аденский залив
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