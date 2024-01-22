Грузоперевозки по ж/д Латвии в 2023 году упали на 28%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии в 2023 году сократился на 27,6% по сравнению с показателем 2022 года – до 15,636 млн тонн, говорится в материалах министерства сообщения.

Международные перевозки уменьшились на 29,6% до 14,006 млн тонн, внутренние – на 4% до 1,63 млн тонн.

По информации ведомства, перевозки транзитных грузов составили 12,187 млн тонн (снижение на 30,8%), в том числе отправленных по железной дороге в направлении портов – 11,313 млн тонн (сокращение на 27%), сухопутный транзит через территорию Латвии – 874 тыс. тонн (падение в 2,4 раза).

Как сообщалось, в 2022 году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился на 1,7% к уровню 2021 года и составил 21,588 млн тонн.