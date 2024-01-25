Совет латвийского ж/д перевозчика подал в отставку из-за дефектов поездов Skoda

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Совет директоров латвийского ж/д перевозчика AS Pasazieru vilciens (АО "Пассажирский поезд", PV) решил уйти в отставку из-за кризиса в отрасли пассажироперевозок, обусловленного техническими проблемами при эксплуатации новых электропоездов производства чешского завода Skoda Vagonka и изношенностью инфраструктуры.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации и маркетинга PV Сигита Шведе со ссылкой на председателя совета Сандиса Штейнса.

По словам Штейнса, ответственность за кризис, вызванный проблемами с эксплуатацией новых электропоездов, выходит за пределы полномочий совета PV. В заявлении об отставке совета Штейнс указывает на то, что на протяжении длительного времени без внимания оставалась железнодорожная инфраструктура, находящаяся в ведении ж/д оператора Latvijas dzelzcels (LDz, "Латвийская железная дорога"), - электросети, рельсовые пути и перроны, не приспособленные для использования новых электропоездов. Штейнс также отметил, что не работает система оповещения пассажиров на станциях.

По словам Штейнса, только за первые три недели января у новых электропоездов были выявлены 26 дефектов, из-за которых их дальнейшая эксплуатация недопустима. При этом перед запуском электропоездов их соответствие требованиям подтвердил сертифицирующий орган.

"Даже после повторных запросов не было выделено финансирование на обновление подвижного состава, поэтому в условиях кризиса становится невозможным заменить дефектные поезда для обеспечения выполнения функций пассажирских перевозок в установленном объеме. Значительная часть - почти половина подвижного состава по-прежнему почти 50-летней давности", - отметил Штейнс.

Министр сообщения Каспар Бришкенс поручил организовать полный внешний аудит, чтобы оценить процесс закупок новых пассажирских электропоездов. Министр хочет, чтобы была проведена оценка процесса подготовки технической спецификации, приемки поездов, начала эксплуатации и ответственность вовлеченных лиц. "Основной приоритет - как можно скорее преодолеть этот кризис", - написал он в социальной сети X (бывшая Twitter).

В совет PV также входят Инта Лиепа и Имант Паэглитис. Штейнс занимает пост председателя совета с 30 декабря 2016 года, тогда же в должности была утверждена Лиепа, а Паэглитис начал работать в совете 25 апреля прошлого года.

Pasazieru vilciens начало пассажирские перевозки новыми электропоездами Skoda Vagonka в конце 2023 года. До этого поезда длительное время тестировались и проходили испытания на железной дороге в Латвии. Несмотря на это, при их эксплуатации регулярно возникают различные неполадки, вызывающие существенные проблемы с обеспечением рейсов.

Так, сообщило предприятие, в четверг по техническим причинам отменены два поезда на линии Рига-Айзкраукле.

И.о. госсекретаря министерства сообщения Лигита Ауструпе сообщила в телеэфире, что в четверг может быть назначен временный совет Pasazieru vilciens. При этом Ауструпе подчеркнула, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит не только на совете PV.

Отвечая на вопрос, будет ли оцениваться и ответственность Latvijas dzelzcels, она сказала, что будет рассмотрена модель укрепления сотрудничества между LDz, автотранспортной дирекцией и Минсообщения, так как в данном случае решение не может быть найдено только одним предприятием Pasazieru vilciens.

Как сообщалось, первые электропоезда были доставлены в Ригу летом 2022 года. Предполагалось, что чешская компания доставит в Латвию все 32 электропоезда до конца 2023 года. Однако из-за ситуации на Украине поставка девяти поездов была перенесена на июнь 2024 года.

Чтобы ускорить работу, Skoda Vagonka открыла новую линию сборки поездов на заводе в Остраве. Частично сборка осуществляется в Латвии, где работают и чешские, и латвийские специалисты.

Руководитель Skoda Vagonka в регионе Центральной и Восточной Европы Зденек Свата сообщал, что конфликт на Украине и вызванная им инфляция привели к удорожанию проекта, в том числе сталь, которую первоначально планировалось закупать на Украине, пришлось закупать в Швеции и Бразилии. Конкретные изменения в стоимости проекта Свата не называл. Ранее сообщалось, что общая стоимость закупки составляет 257,889 млн евро, в том числе 114,211 млн евро выделено Фондом сплочения ЕС.

Pasazieru vilciens - единственная компания в Латвии, занимающаяся внутренними перевозками пассажиров по железной дороге, основана в 2001 году путем выделения из ж/д оператора Latvijas dzelzcels ("Латвийская железная дорога"), находится в государственной собственности.