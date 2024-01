Владелец бренда Salomon рассчитывает привлечь $1,8 млрд в ходе IPO

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Финский производитель спортивной одежды и инвентаря Amer Sports Inc. рассчитывает привлечь до $1,8 млрд в ходе IPO в США.

Компания намерена продать 100 млн акций по цене $16-18, говорится в ее сообщении. Организаторы IPO получат возможность реализовать еще 15 млн акций при наличии достаточного спроса.

Размещение акций Amer Sports станет крупнейшим в США после сентябрьского IPO британского разработчика процессоров Arm Holdings Plc.

Amer Sports владеет такими известными брендами как Salomon, Wilson, Peak Performance и Atomic. За девять месяцев 2023 года ее чистый убыток составил $115,6 млн, выручка - $3,05 млрд.

У компании есть офисы в Хельсинки, Мюнхене, Кракове и Шанхае. Общее число ее сотрудников превышает 10,8 тысячи человек.

В числе основных акционеров Amer Sports - Anta Sports Product Ltd., Anamered Investments Inc. и Tencent Holdings Ltd. Эти инвесторы приобретут акции компании в ходе IPO: Anta и Anamered выкупят бумаги на $220 млн, Tencent - на $70 млн.

Консорциум инвесторов во главе с Anta приобрел Amer Sports в 2019 году за $5,2 млрд.

Организаторами IPO являются Goldman Sachs, BofA Securities, JPMorgan и Morgan Stanley. В размещении примут участие и ряд других инвестбанков.

Акции Amer Sports будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "AS".