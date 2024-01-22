Поставки натурального графита из КНР в декабре упали в 11 раз

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Экспорт натурального графита из Китая в декабре упал в 11 раз (на 91%) по сравнению с ноябрем вслед за введением властями страны ограничений на поставки этого материала за рубеж.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР (ГТУ), объем экспорта этого материала, используемого в производстве аккумуляторов для электромобилей, составил 3 973 тонны.

В период с января по октябрь 2023 года экспорт натурального графита из Китая составлял в среднем 17 тыс. тонн в месяц.

В октябре Пекин объявил о планах введения экспортных ограничений с 1 декабря. В результате в ноябре поставки графита за рубеж подскочили до 45 тыс. тонн.

Экспорт синтетического графита, который не подпал под ограничения, уменьшился в декабре на 28%, до 39 763 тонн, сообщило ГТУ.

Китай с большим отрывом лидирует в мире по объемам переработки природного графита и в прошлом году обеспечил почти 70% глобальных объемов выпуска синтетического графита, по данным Benchmark Mineral Intelligence.