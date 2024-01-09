Россия предложила создать аналог ОПЕК для твердых полезных ископаемых

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россия предлагает создать площадку, аналогичную нефтяному ОПЕК, чтобы страны могли совместно координировать оборот твердых полезных ископаемых. Это предложение глава Минприроды Александр Козлов высказал на форуме "Полезные ископаемые будущего" (Future Minerals Forum), который проходит в Саудовской Аравии.

Министр предложил создать совещательную площадку при участии России, стран Африки и Ближнего Востока по вопросам разведки, добычи и переработки критических видов минерального сырья.

"Россия, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Сирия, ОАЭ, Йемен и Бахрейн - лидеры мирового энергетического сектора. Вместе наши страны контролируют свыше половины мировых запасов нефти и природного газа. Мы обеспечиваем 53% мировых поставок нефти и 26% газа. Эта ситуация будет сохраняться и дальше. Однако меняющийся в мире технологический уклад создает объективную необходимость новой площадки, аналогичной нефтяному ОПЕК, и в отношении твердых полезных ископаемых. На этой площадке возможна эффективная координация наших усилий и выработка совместной технологической политики в области управления "минералами будущего", - сказал Козлов.

Он подчеркнул, что Россия является мировым сырьевым лидером, обеспечивая 27% мирового производства металлов платиновой группы, контролируя 22% мировых запасов никеля, 13% кобальта, 15% титана, 12 % вольфрама, 9% меди, 4% редких земель и графита. "Список длинный: в России есть практически все критические металлы. И мы стремимся формировать максимально длинные цепочки их переработки, вплоть до выпуска конечной продукции. Мы готовы делиться опытом и помогать нашим партнерам. Россия открыта для всех вариантов сотрудничества. Мы можем не просто заниматься разведкой минерального сырья и его добычей, мы готовы к двустороннему трансферу технологий и рассматриваем это партнерство в первую очередь как технологическое", - заявил Козлов.

По его словам, Россия обладает крупной сырьевой базой редкоземельных металлов, которая может обеспечить текущее мировое потребление на период более 100 лет. В стране созданы технологии получения разделенных оксидов редкоземельных металлов, строятся промышленные комплексы, на которых будут производиться редкоземельные металлы, включая наиболее востребованные рынком "магнитные" - празеодим, неодим, диспрозий.

По данным Минприролы, также из руд российских месторождений ежегодно производится 160 тысяч тонн никеля и около 5 тысяч кобальта. Это третье место в мире по производству таких металлов. Вся добываемая руда перерабатывается в металлы и их соединения. К тому же Россия - одна из немногих стран, обладающая полной цепочкой переработки урана - от руды до ядерного топлива. Имея 8% мировых запасов, страна обеспечивает 35% мирового производства обогащенного урана и занимает треть мирового рынка топлива для АЭС.