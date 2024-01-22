IDC ждет роста глобального рынка подержанных смартфонов до $109,7 млрд в 2027 г.

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Продажи подержанных смартфонов в мире могут достичь 431,1 млн к 2027 году, а размер рынка составит $109,7 млрд, прогнозируют аналитики компании IDC.

В 2023 году объем продаж использованных телефонов повысился на 9,5% и достиг 309,4 млн штук, а выручка составила почти $64,7 млрд.

Для сравнения: продажи новых смартфонов сократились на 3,5% в 2023 году.

В период с 2022 до 2027 года среднегодовые темпы роста продаж подержанных устройств составят 8,8% в натуральном выражении и на 11,1% в денежном, прогнозируют эксперты.

"Несмотря на рост почти на 10%, вторичный рынок демонстрирует признаки замедления из-за нехватки предложения, - сказал руководитель отдела исследований в IDC Энтони Скарселла. - Сроки, в течение которых потребители обновляют свои смартфоны, увеличиваются в большинстве развитых рынков, и покупка подержанных аппаратов является главной трудностью для большинства реселлеров".