Продажи мобильных телефонов в Китае выросли на 6,5% в 2023 году

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Продажи мобильных телефонов в КНР в 2023 году увеличились на 6,5% до 289 млн штук. Об этом сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны.

В том числе продажи телефонов с поддержкой сетей связи нового поколения 5G выросли на 11,9% и составили 240 млн.

Китайские бренды продолжали доминировать на рынке: на местных производителей пришлось 231 млн телефонов (рост на 1,1%), отмечает агентство "Синьхуа". В прошлом году они выпустили на рынок 406 новых моделей (увеличение на 5,5%).

В декабре общие поставки телефонов в стране составили 28,28 млн единиц, что на 1,5% больше, чем за тот же месяц 2022 года.