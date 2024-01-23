РФ передала "Росатому" 89,5% акций Соликамского магниевого завода

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российская Федерация передала госкорпорации "Росатом" 89,5% акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край), говорится в сообщении СМЗ.

Акции переданы 22 января.

Как сообщалось, в декабре 2023 года правительство РФ распорядилось передать госкорпорации "Росатом" принадлежащие государству акции СМЗ в качестве имущественного взноса.

Ранее СМЗ сообщал, что "Росатому" будут переданы 356 тыс. 276 акций (доля 89,5% в уставном капитале).

Ранее в горнорудный дивизион "Росатома" вошло ООО "Ловозерский ГОК", добывающее в Мурманской области лопаритовый концентрат. ОАО "Соликамский магниевый завод" производит из него концентрат РЗМ (редкоземельных металлов - ИФ), тантал, ниобий и титановую губку.

По словам гендиректора СМЗ Руслана Димухамедова, таким образом горнорудный дивизион "Росатома" консолидирует цепочку от добычи до производства РЗМ, а его ключевой задачей станет развитие разделительного производства на СМЗ для увеличения мощностей производства и обеспечения сырьевой независимости страны.

В 2022 году Генпрокуратура, действуя в интересах Росимущества, через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,5% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. В январе 2023 года президент РФ подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В настоящее время прокуратура Пермского края через суд пытается истребовать в пользу РФ оставшиеся акции СМЗ у миноритариев.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99,568 тыс. рублей, он состоит из 398,272 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.