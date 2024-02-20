Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Сергей Швецов прокомментировал активизацию пересмотра сделок многолетней давности

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Активизация процессов пересмотра сделок многолетней давности требует решить вопрос о защите добросовестных приобретателей на фондовом рынке посредством запрета без доказательной базы накладывать обременения на ценные бумаги, считает председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов.

В РоссииПесков объяснил экономической целесообразностью передачу "Рольфа" РосимуществуЧитать подробнее

"Сегодня нам нужно признать биржевые сделки добросовестным приобретением, потому что мы видим, что прокуратура все больше и больше оспаривает итоги приватизации (речь про целый ряд схожих исков, поданных за последние месяцы Генпрокуратурой в арбитражные суды - ИФ). Мы видим, что у инвесторов, приобретших на бирже ценные бумаги абсолютно добросовестно, эти бумаги сегодня заблокированы", - сказал Швецов на II Российском форуме финансового рынка, организованного АКРА.

"Вот мы должны принять законодательство, которое не позволяет без доказательной базы накладывать какие-либо обременения на ценные бумаги, приобретенные розничными инвесторами, и не только розничными, в ходе биржевых торгов", - продолжил он.

Сначала нужно доказать, что это было недобросовестное приобретение, а после этого накладывать какие-либо ограничения, считает Швецов.

"Без этого мы просто создаем вместо финансового рынка лотерею", - заключил председатель набсовета "Мосбиржи".

Сергей Швецов Московская биржа Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ внесла сенатора США Линдси Грэма в список террористов и экстремистов

РФ внесла сенатора США Линдси Грэма в список террористов и экстремистов

Депутаты приняли закон о самозапрете на кредиты с 1 марта 2025 года

Депутаты приняли закон о самозапрете на кредиты с 1 марта 2025 года

Глава Минэнерго предложил странам Европы самим инициировать переговоры о поставках газа

Глава Минэнерго предложил странам Европы самим инициировать переговоры о поставках газа

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии обвиняемого в госизмене

В правительстве РФ одобрили размещение рекламы на космической технике

В правительстве РФ одобрили размещение рекламы на космической технике

Запрет на рекламу на ресурсах иноагентов прошел в Госдуме I чтение

Песков не в курсе сообщений об убийстве Кузьминова в Испании

Кремль назвал неприемлемыми требования Борреля о международном расследовании смерти Навального

Минцифры объяснило технической проблемой январский сбой работы сайтов в зоне .ru

Прокурор запросил 3,5 года колонии волгоградцу, обвиняемому в сожжении Корана

Прокурор запросил 3,5 года колонии волгоградцу, обвиняемому в сожжении Корана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });