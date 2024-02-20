Сергей Швецов прокомментировал активизацию пересмотра сделок многолетней давности

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Активизация процессов пересмотра сделок многолетней давности требует решить вопрос о защите добросовестных приобретателей на фондовом рынке посредством запрета без доказательной базы накладывать обременения на ценные бумаги, считает председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов.

"Сегодня нам нужно признать биржевые сделки добросовестным приобретением, потому что мы видим, что прокуратура все больше и больше оспаривает итоги приватизации (речь про целый ряд схожих исков, поданных за последние месяцы Генпрокуратурой в арбитражные суды - ИФ). Мы видим, что у инвесторов, приобретших на бирже ценные бумаги абсолютно добросовестно, эти бумаги сегодня заблокированы", - сказал Швецов на II Российском форуме финансового рынка, организованного АКРА.

"Вот мы должны принять законодательство, которое не позволяет без доказательной базы накладывать какие-либо обременения на ценные бумаги, приобретенные розничными инвесторами, и не только розничными, в ходе биржевых торгов", - продолжил он.

Сначала нужно доказать, что это было недобросовестное приобретение, а после этого накладывать какие-либо ограничения, считает Швецов.

"Без этого мы просто создаем вместо финансового рынка лотерею", - заключил председатель набсовета "Мосбиржи".