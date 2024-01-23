Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Российское МКАО стало владельцем главного юрлица "Яндекса" в РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - МКАО "Яндекс", зарегистрированное в САР в конце прошлого года, стало владельцем 99,999% ООО "Яндекс" - основной операционной компании "Яндекса" в России.

Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 22 января.

МКАО также стало владельцем 100% ООО "Технояк" и 49% ООО "Яндекс ДЦ", которые также аффилированы с российской технологической компанией.

Учредителем МКАО является материнская компания "Яндекса" Yandex N.V.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили "Интерфаксу", что эти изменения - "техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний". Компания продолжает готовиться к реструктуризации.

В настоящий момент "Яндекс" работает над реструктуризацией, в рамках которой российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как Yandex N.V. может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

В конце октября 2023 года компания сообщила о получении одного из разрешений на осуществление сделки по разделению бизнеса: правкомиссия по иностранным инвестициям в РФ одобрила внутреннюю реструктуризацию группы. В конце прошлого года МКАО "Яндекс" было включено в реестр участников специального административного района в Калининградской области.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне 2022 года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

Yandex Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent снизилась до $79,9 после скачка накануне

Фондовый рынок США вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовый рынок США вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

В Кремле сообщили о мерах по защите от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });