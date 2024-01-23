"Ъ" узнал о планах добрать доходы от угля, освобожденного от экспортной пошлины, за счет НДПИ

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ хочет компенсировать выпадающие доходы бюджета в связи с освобождением угольной отрасли от экспортной пошлины, привязанной к курсу рубля, за счет увеличения НДПИ, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на отраслевые источники.

Минфин работает над этим, подтвердили в пресс-службе ведомства.

Параметры возможного увеличения налоговой нагрузки на отрасль пока не известны.

Потенциальный сценарий повышения НДПИ отраслевые аналитики изначально упоминали в своих комментариях к новости об отмене экспортной пошлины для энергетического, коксующегося угля и антрацита. "В четвертом квартале 2023 года Минфин рассматривал возможность увеличения НДПИ на уголь, но в сентябре была введена экспортная пошлина, коснувшаяся и угля. Есть вероятность, что фискальное регулирование угольной отрасли может вернуться в новой ипостаси", - писали, в частности, аналитики Газпромбанка в начале января.