Минфин РФ предложил установить надбавку к НДПИ на уголь в 380 руб. на тонну

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ внес в правительство предложение установить плоскую надбавку к ставкам НДПИ на уголь в размере 380 рублей на тонну, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на отраслевые источники.

Надбавку, по данным издания, планируется ввести на срок с 1 апреля до конца 2024 года.

"Вопрос увеличения НДПИ на уголь для компенсации выпадающих доходов бюджета от отмены экспортной пошлины пока прорабатывается", - прокомментировали в пресс-службе Минфина.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов оценил допсборы в результате применения надбавки в 30-35 млрд руб. в квартал, отмечает газета.

О том, что ведомство хочет компенсировать выпадающие доходы бюджета в связи с освобождением угольной отрасли от экспортной пошлины, привязанной к курсу рубля, за счет увеличения НДПИ, стало известно в январе.

Потенциальный сценарий повышения НДПИ отраслевые аналитики изначально упоминали в своих комментариях к новости об отмене экспортной пошлины для энергетического, коксующегося угля и антрацита. "В четвертом квартале 2023 года Минфин рассматривал возможность увеличения НДПИ на уголь, но в сентябре была введена экспортная пошлина, коснувшаяся и угля. Есть вероятность, что фискальное регулирование угольной отрасли может вернуться в новой ипостаси", - писали, в частности, аналитики Газпромбанка в начале января.

Комментарии угольных компаний, которые Банк России раз в месяц публикует в обезличенном виде в обзоре по региональной экономике, в последнее время пессимистичны. Так, падение экспорта угля из Кузбасса, наблюдающееся с апреля 2023 года, в декабре достигло 14% в годовом выражении, что обусловило и сокращение добычи. По мнению сибирского угольного бизнеса, при текущем уровне цен многие направления экспорта энергетического угля стали нерентабельными из-за сильного роста транспортной составляющей издержек (железнодорожной, морской, перегрузочной). При этом именно с высвобождением ресурсов в связи с отменой курсовой пошлины угольщики связывали надежды на свое будущее развитие, говорилось в обзоре ЦБ.

Стоимость угля, отправляемого из дальневосточных портов РФ на рынки Азии, в январе снизилась на 10% по сравнению с IV кварталом 2023 года, говорится в февральском региональном обзоре ЦБ. Падение к показателю IV квартала 2022 года составило около трети. Предприятия ожидают дальнейшего уменьшения цен из-за сокращения спроса на ключевых рынках сбыта, а также ввода в январе импортных пошлин на российский уголь в одной из стран Азии, говорилось в обзоре.