Кабмин предложил продлить обязательную продажу валютной выручки экспортеров

Меры будут предлагаться к продлению до конца 2024 года, сообщает правительство РФ

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вопрос о том, будет ли продлено требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров, практически снят с повестки дня уже за несколько месяцев до истечения срока действия соответствующего президентского указа.

На данный момент его действие ограничено апрелем текущего года.

"В правительстве положительно оценивают эффективность введенного в октябре 2023 года указом президента требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортерами страны", - сообщила пресс-служба кабинета министров во вторник.

Меры показали свою эффективность и будут предлагаться к продлению, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Данное требование было установлено для стабилизации валютного курса и на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. Согласно документу, меры носят временный характер - сейчас требование установлено до 30 апреля 2024 года. С учетом текущих результатов действующие в соответствии с указом президента меры будут предлагаться к продлению - до конца 2024 года, сказано в сообщении.

"Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что по имеющимся данным в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года", - цитирует правительство слова Белоусова.

В сообщении приводятся данные о динамике валютного курса на фоне введения требования о продаже выручки. "По итогам октября курс рубля заметно укрепился (+4,5% м/м), что стало первым месяцем положительной рублевой динамики. По состоянию на сегодняшний день национальная валюта укрепилась до уровня около 90 рублей за доллар с пиковых значений в октябре - курс превышал 101 рубль за доллар", - отмечается в пресс-релизе.

Нет ничего постояннее временного

Октябрьский указ президента, в котором содержится список подпавших под его действие компаний-экспортеров, имеет гриф ДСП и не публикуется. Сообщалось лишь, что в него вошли 43 группы компаний. В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств, попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения). Требования распространяются и на дочерние структуры включенных в указ компаний, в том числе и зарегистрированные за рубежом; при этом экспортер может попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что эти меры временные. "Надеюсь, что те меры, которые были приняты - мы видели, что они дали свой результат, посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация - но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить", - говорил он, отмечая, что финансово-экономический блок правительства в этом "заинтересован полностью".

Временный характер меры подчеркивал и президент. "Кстати, указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой (отчасти это и на курс влияет), конечно, он все-таки сыграл свою роль. Это связано с тем, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточно информации от тех стран, куда идет значительный объем нашего экспорта. Нам было понятно движение капитала. Теперь мы не получаем оттуда информации, они ее для нас закрыли, правительство и ЦБ не видят, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры получают от экспорта. У ЦБ и правительства возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах. В этом смысле элементы определенного контроля указ вводит. Но я исхожу из того, что все нормализуется, это носит временный характер", - говорил Владимир Путин 14 декабря.

Самым последовательным противником продления обязательной продажи валютной выручки экспортеров выступал ЦБ РФ. Его председатель Эльвира Набиуллина уже после выхода указа неоднократно заявляла, что регулятор настороженно относится к валютным ограничениям (кроме "зеркальных" и связанных с ПОД/ФТ) и настаивает, что они должны быть ограничены по времени.

Экспортеры действительно наращивают продажи валюты, но дело тут не только в том, что вступили в силу требования октябрьского указа, говорила Набиуллина в декабрьском интервью РБК.

Аргументируя необходимость ограничить срок действия введенных указом требований, глава ЦБ РФ отметила, что со временем компании учатся обходить ограничения. "Плюс к этому такие ограничения затрудняют международные расчеты, и, прежде всего, по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и т.д. Поэтому мы считаем, что (указ - ИФ) должен быть временным. Но это будет дискуссия с правительством, я думаю, в ближайшее время", - заявила тогда Набиуллина.

Решающим фактором для курса обязательная продажа не является, отмечала она. "Определяющие факторы, фундаментальные факторы, которые влияют на курс, - это состояние платежного баланса, наш экспорт, рублевый спрос на импорт. Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно", - сказала Набиуллина, добавив, что ЦБ не ожидает резкого изменения ситуации на валютном рынке в момент истечения действия указа весной.