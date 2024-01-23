Песков переадресовал правительству вопрос продления обязательной репатриации выручки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вопрос продления требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров является прерогативой правительства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что данные меры показали свою эффективность и будут предлагаться к продлению.

"Это, конечно, прерогатива правительства. Путин регулярно проводит совещание по экономическим вопросам, где Андрей Белоусов - постоянный участник. Это решение правительства", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития. "Это удается правительству хорошо. Это ни для кого не секрет. Микро и макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечены и являют собой хороший фундамент, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития со знаком плюс, что наша экономика и делает", - сказал он.

Ранее 23 января пресс-служба правительства сообщила, что вопрос о том, будет ли продлено требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров, практически снят с повестки дня. На данный момент срок действия соответствующего указа президента ограничен апрелем текущего года.

"В правительстве положительно оценивают эффективность введенного в октябре 2023 года указом президента требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортерами страны", - сообщила пресс-служба.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что меры показали свою эффективность и будут предлагаться к продлению. "Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года", - сказал он.

Это требование было установлено для стабилизации валютного курса и на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. Согласно документу, меры носят временный характер - сейчас требование установлено до 30 апреля 2024 года. С учетом текущих результатов действующие в соответствии с указом президента меры будут предлагаться к продлению - до конца 2024 года.