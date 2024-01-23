Оператор связи Verizon завершил IV квартал с чистым убытком

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американский оператор связи Verizon Communications в четвертом квартале 2023 года получил чистый убыток, но его выручка превзошла ожидания рынка, следует из его отчетности.

В октябре-декабре чистый убыток Verizonсоставил $2,573 млрд, или $0,64 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $6,698 млрд, или $1,56 на акцию, годом ранее. При этом подразделение Verizon Business зафиксировало списание гудвилла на $5,841 млрд.

Без учета разовых факторов Verizon завершила квартал с прибылью в $1,09 на акцию против прибыли в $1,19 на акцию годом ранее.

Выручка уменьшилась на 0,3% - до $35,13 млрд. В том числе доходы от продажи оборудования в минувшем квартале снизились на 2% - до $7,472 млрд, сервисная выручка выросла на 0,1% и составила $27,658 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали выручку компании на уровне $34,6 млрд, при этом скорректированная прибыль совпала с прогнозом.

По итогам 2024 года Verizon планирует зафиксировать скорректированную прибыль в диапазоне $4,5-4,7 на акцию при капзатратах в $17-17,5 млрд.