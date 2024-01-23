Lockheed Martin в IV кв. зафиксировала чистую прибыль и выручку на уровне прошлого года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin Corp. зафиксировала в четвертом квартале 2023 года чистую прибыль и выручку примерно на уровне предыдущего года.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,87 млрд, или $7,58 в расчете на акцию, по сравнению с $1,91 млрд, или $7,4 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $7,29 на акцию.

Квартальная выручка Lockheed Martin составила $18,87 млрд против $18,99 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $17,96 млрд.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin уменьшилась менее чем на 1%, до $7,61 млрд, подразделения по выпуску противотанковых ракет и систем управления огнем - сократилась на 3,5%, до $3,17 млрд, артиллерийских систем - на 1,9%, до $4,7 млрд, космического оборудования - увеличилась на 3%, до $3,38 млрд.

Портфель заказов компании на конец четвертого квартала составлял рекордные $160,6 млрд.

В минувшем квартале Lockheed Martin выкупила 6,7 млн собственных акций на сумму $3 млрд, а также выплатила акционерам $767 млн в виде дивидендов. По итогам всего 2023 года объем обратного выкупа акций достиг $6 млрд, дивидендные выплаты составили $3,1 млрд.

Чистая прибыль компании в 2023 году повысилась на 21%, до $6,92 млрд, прибыль в расчете на акцию увеличилась на 27%, до $27,55, выручка - на 2,4%, до $67,57 млрд.

Согласно прогнозу Lockheed Martin, в 2024 году ее чистая прибыль составит $25,65-26,35 на акцию, выручка - $68,5-70 млрд (прогноз рынка - $68,65 млрд).

Акции компании теряют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 2%.