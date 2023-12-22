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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

В США запустили ракету Alpha с экспериментальным спутником Lockheed Martin

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В США с космодрома в Калифорнии запустили ракету Alpha со спутником Tantrum корпорации Lockheed Martin, сообщила компания-разработчик носителя Firefly Aerospace.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты в рамках миссии Fly the Lightning, способной выводить на орбиту около 1,2 тонны полезной нагрузки, был осуществлен со стартового комплекса SLC-2 на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 09:32 по времени Тихоокеанского побережья США (в 20:32 по Москве).

Экспериментальный аппарат двойного назначения Tantrum весом 250 кг, оснащенный широкополосной электронно-управляемой антенной (ESA), должен продемонстрировать технологию быстрой калибровки датчиков на выводимых на орбиту спутниках, которым могут потребоваться месяцы, чтобы полностью подготовиться к выполнению своей миссии. Эта функция в первую очередь предназначена для военных космических аппаратов, обеспечивающих действия вооруженных сил.

Это уже четвертый запуск ракеты компании. В ходе первой миссии в сентябре 2021 года ракета взорвалась вскоре после запуска из-за проблем в работе первой ступени.

Firefly Aerospace - частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Остине. Она разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов на орбиту, в том числе в интересах Пентагона.

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