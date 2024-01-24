ГК "Азот" купит контрольную долю в головной компании строящегося химкластера в Волгограде

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ФАС согласовала ходатайство АО "Группа компаний "Азот" (объединяет предприятия по выпуску минудобрений) о приобретении доли в уставном капитале ООО "Волгоград полимер" в размере 51,25%, сообщает пресс-служба ведомства.

"По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства химических органических основных веществ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Волгоград Полимер" является материнской компанией для ряда юрлиц, созданных под конкретные проекты в рамках химического кластера в Волгограде.

В 2019 году ООО "Промышленные технологии" ("Промтех") купило производственный комплекс волгоградского обанкротившегося завода "Химпром" за 103,2 млн рублей. С 2021 года там идет подготовка к строительству завода по производству метанола мощностью 1 млн тонн в год и дальнейшему созданию химического кластера.