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Основатель холдинга СДС Федяев может выйти из капитала ГК "Азот"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о приобретении 99,9987% акций АО "Азот Инвест", сообщает сайт ведомства.

Название юрлица, направившего ходатайство, в документе не раскрывается.

Как говорилось в отчетности АО за 2023 год, более 99% компании владеет основатель холдинга "Сибирский деловой союз" (СДС) Михаил Федяев. Также в отчетности сообщается, что "Азот Инвесту" принадлежит 40% АО "ГК Азот". "Азот Инвест", согласно документу, "осуществляет деятельность по управлению АО "ГК Азот" в пределах принадлежащего организации ("Азот Инвесту" - ИФ) пакета акций".

В отчетности АО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" за 2023 год сообщается, что Федяеву принадлежит 95% холдинга СДС.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источники пишет, что наиболее вероятным покупателем "Азот Инвеста" на рынке считают бенефициара ГК "Азот" Романа Троценко. "Миноритарный пакет вряд ли заинтересует стороннего инвестора, хотя приход нового акционера и мог бы снизить финансовую нагрузку группы при реализации новых проектов", - отмечает издание.

АО "Группа компаний "Азот" объединяет АО "Азот" (Кемерово), ООО "Ангарский азотно-туковый завод" (Ангарск, Иркутская область), АО "Мелеузовские минеральные удобрения" (Мелеуз, Башкирия) и АО "Аммоний" (Менделеевск, Татарстан). Предприятия группы, наряду с минудобрениями, выпускают аммиачную селитру промышленного назначения, капролактам и метанол.

По данным на официальном сайте группы, её мощности позволяют производить в год более 2,4 млн тонн аммиачной селитры, почти по 2 млн тонн аммиака и азотной кислоты, около 1,4 млн тонн карбамида, 360 тысяч тонн сульфата аммония, 125 тысяч тонн капролактама, 200 тысяч тонн карбамидо-аммиачной смеси, 234 тысячи тонн метанола.

Азот Михаил Федяев СДС Азот Инвест Роман Троценко
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