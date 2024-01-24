Япония в декабре увеличила импорт СПГ из России до почти 7-летнего максимума

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Япония, второй на планете покупатель сжиженного природного газа, в декабре 2023 года нарастила импорт СПГ по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года на 7% до 6,496 млн тонн. Об этом сообщило министерство финансов страны. В абсолютных величинах это максимальное значение с января.

В декабре импорт СПГ из России составил 833 тыс. тонн (или 1,136 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 43% больше, чем в декабре 2022 года. Это также максимальный показатель импорта из России за месяц за последние 80 месяцев (почти 7 лет) – с марта 2017 года.

В этом году в преддверии зимнего сезона Япония заметно нарастила объем коммерческих запасов СПГ: на конец декабря их уровень превышал прошлогодний на 7% и на 31% – средний пятилетний показатель. Кроме коммерческих запасов запущен механизм стратегического государственного резерва – энергетическая компания JERA обеспечит из своего портфеля властям доступность одного танкера в месяц до конца зимы.

За 12 месяцев 2023 года страна получила 66,15 млн тонн СПГ, что на 8%, или 5,85 млн тонн меньше, чем за 2022 год. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что в 2023 году потребление газа в Японии сократится на 6%, главным образом из-за роста загрузки атомных электростанций.

Цена импортируемого газа в среднем сложилась на уровне $520 за тысячу кубометров при том, что региональный ценовой индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) сложился на уровне $470. В 2022 году Япония платила за газ в среднем $657 за тысячу кубометров.

В России Япония закупила в 2023 году 6,133 млн тонн СПГ (в 2022 году было 6,869 млн тонн). Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Импорт из США вырос на 34% до 5,526 млн тонн, из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) было закуплено 15,866 млн тонн (-11%), Ближнего Востока – 8,477 млн тонн (+11%). Все регулярнее в страну приходят перепроданные партии СПГ из Китая: в 2023 году получено 4 партии, тогда как в 2022 году была одна.