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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Новак ожидает роста экспорта СПГ из России в 2024 году на 14%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Экспорт российского сжиженного природного газа в 2024 году вырастет на 14%, сообщил в авторской колонке в журнале "Энергетическая политика" вице-премьер Александр Новак.

В 2023 году экспорт СПГ составил около 43,6 млрд кубометров (в публикации приведена цифра в регазифицированном состоянии, а не в тоннах). Официальные данные о производстве крупнотоннажного СПГ публикует Росстат, выход годовой сводки ожидается 31 января.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В 2024 году, по оценке Новака, экспорт СПГ вырастет на 14% - до 38 млн т. Приведенная цифра соответствует параметрам среднесрочного макропрогноза: 38 млн тонн по базовому и 37 млн тонн по консервативному сценарию.

"Развиваются новые СПГ-кластеры. Реализуется проект "Арктик СПГ 2". В работе - комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе порта Усть-Луга", - пишет вице-премьер.

В декабре Новак заявил, что первая линия завода "Арктик СПГ 2" "фактически начала работать", а "первые отгрузки ожидаются в первом квартале 2024 года".

Продолжается развитие средне- и малотоннажных проектов СПГ. В ноябре 2023 года газ поступил на малотоннажные комплексы по сжижению газа в Тверской и Тюменской областях. Потребителями первых на территориях регионов производств сжиженного природного газа станут региональные автоперевозчики и транзитный транспорт, также отмечается в статье.

"Работаем над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов. В 2023 году грузопоток по Северному морскому пути достиг рекордных 36 млн т. Российские нефтедобывающие компании все активнее пользуются СМП для доставки нефти в страны Юго-Восточной Азии и Китай. Маршрут имеет критическое значение для транспортировки грузов с арктических энергетических проектов. Уже с этого года грузовая навигация на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной", - добавил Новак.

Александр Новак Арктик СПГ 2 Росстат СПГ Сахалин Ямал СПГ
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