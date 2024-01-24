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ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими в e-commerce с долей 80%

Служба рассчитывает на саморегулирование компаний и добровольное устранение нарушений

ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими в e-commerce с долей 80%
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Wildberries и Ozon компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке онлайн-ритейла, что позволит применять к ним более строгие меры антимонопольного регулирования. Вместе с тем, в условиях моратория на проверки IT-компаний служба рассчитывает на добровольное устранение ими нарушений, заявил в среду глава ФАС Максим Шаскольский.

"Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon - вместе они занимают около 80% рынка. Да, сейчас действует 448 постановление (вводит мораторий на проведение проверок IT-компаний - ИФ), и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений - изучаем практики, направляем письма, проводим совещания. Результатом совместной работы должно стать добровольное устранение нарушений", - сказал он на встрече с представителями Ассоциации "НП "ОКЮР", маркетплейсов и правообладателей.

Ранее ФАС неоднократно выступала за выведение маркетплейсов из-под действия постановления правительства №448, принятого в 2022 году и вводящего до конца 2024 года мораторий на плановые проверки российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Шаскольский отметил, что в службу постоянно поступает "достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов". "Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов", - уточнил чиновник.

В прошлом году в РФ был принят так называемый "пятый антимонопольный пакет", который в числе прочего наделяет ФАС полномочиями по определению доминирующего положения среди агрегаторов онлайн-торговли и вводит понятие "сетевой эффект". Законом установлены следующие критерии доминирующего положения для агрегаторов онлайн-торговли: размер выручки за последний календарный год превышает 2 млрд рублей, доля сделок у конкретного онлайн-агрегатора от совокупной стоимости сделок на определенном товарном рынке составляет более 35%, агрегатор имеет возможность устранять с товарного рынка других хозяйствующих субъектов или затруднять их доступ на этот товарный рынок.

ФАС России Wildberries Ozon
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