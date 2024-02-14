Ozon в 2023 году нарастил оборот в 2,1 раза - до 1,7 трлн рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ozon по итогам 2023 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2,1 раза - показатель превысил 1,7 трлн рублей, сообщила компания.

Темп роста GMV превысил собственный прогноз компании (рост ожидался на уровне 90-100%).

Также в сообщении Ozon указано, что компания по итогам 2023 года получила положительную скорректированную EBITDA (абсолютное значение не раскрывается).

В 2023 году число заказов удвоилось и превысило 950 млн - этому способствовал рост клиентской базы и повышение частоты покупок на клиента. В частности, на одного покупателя Ozon пришлось более 20 заказов (рост в 1,6 раз к 2022 году). Количество активных покупателей увеличилось почти на треть - до 46 млн человек.

Чистый денежный поток от операционной деятельности Ozon превысил 80 млрд рублей.

На 31 декабря денежные средства и их эквиваленты составили 169,8 млрд рублей против 92,7 млрд рублей на 30 сентября.

Маркетплейс Ozon предлагает более 250 млн товарных наименований в более чем 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса.

Площадь логистических объектов Ozon в России и СНГ на конец 2023 года выросла почти в два раза - до 2,5 млн кв. м., количество пунктов выдачи заказов - почти в три раза и превысило 45 тыс.