Астраханская портовая ОЭЗ начнет прием первых контейнеров весной 2024 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Причалы портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) в Астраханской области планируют начать принимать контейнерные грузы с весны текущего года, сообщает пресс-служба ОЭЗ "Лотос".

"В настоящее время идет обустройство первой очереди портовой ОЭЗ на территории 8 и 9 причалов порта Оля, которая будет представлять современные терминалы для приема контейнерных и генеральных грузов, масла и зерна (. . .) Уже возведены и действуют склады для временного хранения зерна, построена дорога к причалам, проведены первые тестовые отгрузки зерна по временной схеме. По плану принимать контейнерные грузы причалы начнут с весны 2024 года, когда будет установлено крановое оборудование, проведены необходимые работы на площадке и обустроен пункт пропуска", - говорится в сообщении.

Инвестиционные проекты на территории первого этапа ПОЭЗ реализуют два резидента – ООО "ПЛК "Каспий" и ООО "Агротерминал Каспий".

"С введением пункта таможенного пропуска можно будет говорить о полноценном запуске транскаспийского маршрута по МТК "Север-Юг". Благодаря этому инструменту мы сможем сократить процесс оформления грузов, а также решить многие сопутствующие вопросы. Этого ждут как наши действующие резиденты, так и потенциальные. Два бизнес-плана были поданы на экспертизу в конце прошлого года, в феврале ожидаем подачу заявок еще от двух компаний", - приводит пресс-служба слова гендиректора АО "ОЭЗ "Лотос" Сергея Милушкина.

Относительно создания инфраструктуры в рамках федерального финансирования развития портовой ОЭЗ он отметил строительство подкрановых путей, сетей водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, подъездной автодороги, здания управления портом. Строительство объектов в целом идет по графику, они находятся на разном этапе выполнения – от 15 до 85%, сказал гендиректор.

Якорным резидентом ПОЭЗ является ООО "Портово-логистическая компания "Каспий" (ПЛК) с проектом по созданию комплекса для работы с контейнерными и другими грузами стоимостью более 27 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ноябре 2020 года подписал постановление о создании портовой ОЭЗ и Каспийского кластера в районе астраханского порта Оля по поручению президента РФ в рамках комплексных мероприятий по развитию МТК "Север-Юг". Действующая в регионе ОЭЗ "Лотос" (созданная около 10 лет назад в Наримановском районе в 40 км от Астрахани и ориентированная на локализацию промышленных производств) была объединена в кластер с портовой ОЭЗ.

Морской торговый порт Оля расположен в 100 км южнее Астрахани в дельте реки Волга на 67-м км Волго-Каспийского канала, является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов, занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего Россию с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией, и транспортного коридора, обеспечивающего выход на Казахстан, Китай, страны Средней Азии.