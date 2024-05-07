Астраханский порт в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Астраханский порт" по РСБУ в 2023 году увеличилась в 1,5 раза по сравнению с показателем предыдущего года, до 43,7 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка от продаж выросла в 2,3 раза до 584,4 млн рублей.

Основные финпоказатели Астраханского порта (тыс. рублей):

2023 г. 2022 г. Динамика Выручка от продаж 584 362 250 842 +2,3 раза Себестоимость 409 685 188 340 +2,2 раза Валовая прибыль 174 677 62 502 +2,8 раза Прибыль от продаж 70 402 21 062 +3,3 раза Прибыль до налогообложения 69 721 37 833 +1,8 раза Чистая прибыль 43 711 29 706 +1,5 раза

Кредиторская задолженность компании увеличилась со 143,8 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 145,8 млн рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская – сократилась с 38,1 млн рублей до 36,6 млн рублей.

Астраханский порт – одно из крупнейших предприятий портового комплекса Астраханской области, имеет 14 терминалов, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 млн тонн в год, обрабатывает все виды генеральных и навалочных грузов, контейнеры.

Согласно отчету компании за 2023 год, иранская "Насим бахр киш" владеет 53,06% акций ПАО, Росимущество – 25,5%. Как сообщалось, РФ намерена передать госкорпорации "Ростех" свой пакет акций ПАО для наращивания экспорта продукции в Индию и Иран.