Астраханский порт в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Астраханский порт" по РСБУ в 2023 году увеличилась в 1,5 раза по сравнению с показателем предыдущего года, до 43,7 млн рублей, сообщается в отчетности компании.
Выручка от продаж выросла в 2,3 раза до 584,4 млн рублей.
Основные финпоказатели Астраханского порта (тыс. рублей):
|2023 г.
|2022 г.
|Динамика
|Выручка от продаж
|584 362
|250 842
|+2,3 раза
|Себестоимость
|409 685
|188 340
|+2,2 раза
|Валовая прибыль
|174 677
|62 502
|+2,8 раза
|Прибыль от продаж
|70 402
|21 062
|+3,3 раза
|Прибыль до налогообложения
|69 721
|37 833
|+1,8 раза
|Чистая прибыль
|43 711
|29 706
|+1,5 раза
Кредиторская задолженность компании увеличилась со 143,8 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 145,8 млн рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская – сократилась с 38,1 млн рублей до 36,6 млн рублей.
Астраханский порт – одно из крупнейших предприятий портового комплекса Астраханской области, имеет 14 терминалов, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 млн тонн в год, обрабатывает все виды генеральных и навалочных грузов, контейнеры.
Согласно отчету компании за 2023 год, иранская "Насим бахр киш" владеет 53,06% акций ПАО, Росимущество – 25,5%. Как сообщалось, РФ намерена передать госкорпорации "Ростех" свой пакет акций ПАО для наращивания экспорта продукции в Индию и Иран.