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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Запасы нефти в США упали на 9,23 млн баррелей, рекордными темпами с августа

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина тем временем выросли на 4,913 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,417 млн баррелей.

Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 348 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Неделей ранее показатель снизился на 2,1 млн баррелей, что стало рекордом с сентября прошлого года.

США
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