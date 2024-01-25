Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,1%

Индекс МосБиржи не изменился на фоне смешанной динамики "фишек"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $80 за баррель); индекс РТС за минуту торгов подрос на 0,1%, индекс МосБиржи не изменился, лидируют в росте расписки самой биржи.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3162,72 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1125,13 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 0,7%.

Доллар просел до 88,49 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Яндекса" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "Магнита" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в четверг снижение индекса МосБиржи может ускориться. Ключевым уровнем на данный момент выступает отметка 3150 пунктов - если индекс опустится ниже этой отметки, могут усилиться продажи, что приведет к дальнейшему откату всего рынка. Поддержкой может выступить дорожающая нефть - котировки Brent вновь выше $80 за баррель. В целом, техническая картина пока не меняется, индекс продолжает двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", в четверг утром настроения на мировых рынках позитивные, а индекс МосБиржи продолжит колебаться в диапазоне 3140-3200 пунктов.

Котировки нефти Brent превысили "круглую" отметку $80 за баррель на фоне стремительного сокращения перевозок через Суэцкий канал и более значительного, чем ожидалось, недельного снижения коммерческих запасов нефти в США.

"НОВАТЭК" возобновил погрузку нефтепродуктов на терминале в порту "Усть-Луга". Тем не менее поступают сообщения, что компания экспортирует произведенное до возгорания топливо, а технический процесс на терминале все еще остановлен. Компания не комментирует ситуацию и продолжает проводить оценку ущерба, отмечают эксперты.

Освободившаяся ранее от курсовой экспортной пошлины угольная отрасль может снова оказаться под давлением со стороны регуляторов: Минфин РФ рассматривает возможность увеличения НДПИ на уголь. Рост налоговой нагрузки в сочетании с замедлением экспорта из России может негативно отразиться на доходах "Мечела" и "Распадской", считают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в среду индексы акций изменились на 0,1-0,4%, при этом снизился Dow Jones (-0,3%), а индекс S&P 500 (+0,1%) обновил исторический максимум по итогам четвертой сессии подряд.

Подъему рынка в начале дня способствовала сильная отчетность Netflix. Однако настроения инвесторов несколько ухудшились во второй половине торгов, поскольку ряд аналитиков высказали опасения, что хорошие статданные окажут давление на Федеральную резервную систему в вопросе о времени и темпах сокращения базовой ставки, пишет MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе достиг самой высокой отметки за 15 месяцев. Индикатор поднялся до 50,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта в прошлом месяце, согласно предварительным данным S&P Global. Аналитики не ожидали изменения, сообщает Trading Economics.

PMI в сфере услуг в этом месяце увеличился до 52,9 пункта (максимум за семь месяцев) с 51,4 пункта в декабре, сводный показатель - до 52,3 пункта с 50,9 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов говорит об улучшении ситуации в отрасли.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,2%).

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2023 года вырос на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,2% в годовом выражении, согласно предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5% и 2,1% соответственно, отмечает Trading Economics.

НБК (ЦБ Китая) с 5 февраля снизит норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта, заявил накануне глава регулятора Пань Гуншэн. В минувшем году китайский ЦБ дважды снижал RRR. Для крупных банков норма составляет 10,5%.

Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок долгосрочную ликвидность в размере около 1 трлн юаней ($140,85 млрд), полагает руководитель ЦБ.

Кроме того, с учетом курса денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы США, от которой рынки ожидают скорого снижения процентных ставок, у НБК должно появиться больше пространства для маневра в отношении собственной ДКП, приводит газета Financial Times слова Пань Гуншэна.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают подъем, начавшийся днем ранее на данных о резком падении нефтяных резервов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $80,29 за баррель (+0,3% и +0,6% накануне), мартовская цена WTI - $75,38 за баррель (+0,4% и +1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей - падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Показатель падает не менее чем на 2 млн баррелей вторую неделю подряд.

Добыча нефти в Штатах упала на 1 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, до 12,3 млн б/с, из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин. Неделей ранее объем добычи достигал исторического максимума.