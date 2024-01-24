Brent подорожала до $80,15 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту вечером в среду после публикации данных о резком сокращении нефтяных резервов в США на прошлой неделе.

К 18:45 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (0,75%), до $80,15 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,76 (1,02%), до $75,13 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Падение стало максимальным с середины августа 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина тем временем выросли на 4,913 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,417 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 348 тысяч баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Показатель снижается не менее чем на 2 млн баррелей вторую неделю подряд.