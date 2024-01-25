Нефть Brent подорожала до $80,27 за баррель

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг, продолжая начавшийся днем ранее рост на данных о резком падении нефтяных резервов в Соединенных Штатах.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времени составляет $80,27 за баррель, что на 23 цента (0,29%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты повысились в цене на $0,49 (0,6%), до $80,04 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,31 (0,41%) и составили $75,40 за баррель. Накануне WTI подорожала на $0,72 (1%), до $75,09 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Показатель падает не менее чем на 2 млн баррелей вторую неделю подряд.

Добыча нефти в Штатах упала на 1 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, до 12,3 млн б/с, из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин. Неделей ранее объем добычи достигал исторического максимума.

"В этом отчете проявились большие цифры и временные факторы", - отметил старший аналитик Kpler Мэтт Смит.

"На прошлой неделе экстремальная погода ударила по добыче и нефтепереработке, и оба показателя резко упали, но будут восстанавливаться в ближайшие недели, - добавил он. - Падение запасов нефти отражает спрос на бензин. Рынок встряхнули, как снежный шар, и ему потребуется несколько недель, чтобы успокоиться".