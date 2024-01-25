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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Великобритания в 2023 году произвела свыше 1 млн автомобилей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Выпуск машин в Великобритании в 2023 году вырос на 16,8% - до 1,025 млн, сообщает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Это лучший показатель с 2019 года, а темпы прироста стали рекордными с 2010 года, отмечается в пресс-релизе.

В том числе производство электромобилей и гибридных моделей взлетело на 48% в минувшем году и составило почти 40% всех произведенных в стране машин.

Экспорт автомобилей в прошлом году вырос на 17,6%, до 713 870, производство для внутреннего рынка повысилось на 13,7%, до 191 247.

Таким образом, около 79% произведенных в Великобритании автомобилей были отправлены на экспорт. Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских машин (на них пришлось около 60% экспорта), поставки в них выросли на 23,2%, до 430,4 тыс. Экспорт в США сократился на 9,1%, до 73,6 тыс., в Китай - снизился на 2,7%, до 51,2 тыс. машин. Тем временем поставки автомобилей в Турцию взлетели более чем в три раза (на 224%) и составили 27,3 тыс.

В декабре прошлого года производство подскочило на 20,7% в годовом выражении и достигло 61 768 машин. Для внутреннего рынка было выпущено 17 219 автомобилей (подъем на 42,6%), на экспорт - 44 549 (повышение на 14%).

Великобритания
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