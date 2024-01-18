Продажи автомобилей в Евросоюзе выросли на 13,9% в 2023 году

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе по итогам 2023 года увеличились на 13,9%, несмотря на снижение на 3,3% в декабре.

Число регистраций новых легковых машин в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) в прошлом году составило 10,548 млн по сравнению с 9,264 млн в 2022 году, говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Все крупнейшие рынки продемонстрировали повышение продаж: Германия - на 7,3%, Франция - на 16,1%, Италия - на 18,9%, Испания - на 16,7%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) повысилось на 13,7% - до 12,847 млн. В том числе в Британии подъем составил 17,9% - до 1,903 млн машин.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе увеличились за год на 18%, Renault - на 16,9%, Stellantis - на 2,9%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG нарастил продажи на 15,5%, его конкурент Mercedes-Benz - на 8,8%.

Реализация машин южнокорейской Hyundai Group повысилась на 4,2%, японской Toyota - на 9,9%. Американская Tesla продала на европейском рынке 279 042 электромобиля, что на 89,2% больше, чем в 2022 году.

В декабре в ЕС было зарегистрировано 867 052 автомобиля против 896 241 за тот же месяц годом ранее.

Количество новых электромобилей в 2023 году составило 1,539 млн (рост на 37%). Между тем в декабре показатель снизился на 16,9% - до 160,7 тыс. машин, что стало первым падением с апреля 2020 года, отмечается в сообщении ACEA.