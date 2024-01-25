Новак спрогнозировал рост экспорта трубопроводного газа за год до 108 млрд куб. м

Экспорт российского СПГ в 2024 году вырастет на 14%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Экспорт российского трубопроводного газа (суммарно в ближнее и дальнее зарубежье) в 2024 году вырастет до 108 млрд куб. м с 91,4 млрд куб. м в 2023 году, сообщил в авторской колонке журнала "Энергетическая политика" заместитель председателя правительства Александр Новак.

Чиновники оперируют данными об экспорте произведенного в РФ природного газа, тогда как статистика "Газпрома" включает также реэкспорт центральноазиатского газа.

"В текущем году продолжится переориентация экспортных потоков и наращивание доли России на мировом рынке газа. По нашим оценкам, в 2024 году экспорт трубопроводного газа увеличится на 11%, до 108 млрд куб. м, на фоне постепенного выхода на проектную мощность газопровода "Сила Сибири". Экспорт трубопроводного газа по итогам 2023 года составил 91,4 млрд куб. м", - сказано в публикации.

Приведенная Новаком цифра соответствует модели среднесрочного макропрогноза РФ: 108 млрд куб. м по базовому и 100 млрд куб. м по консервативному.

"Ускоренными темпами наращиваем экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", реализуется проект дальневосточного маршрута мощностью 10 млрд куб. м газа в год, а также прорабатывается проект газопровода "Сила Сибири 2" через Монголию мощностью 50 млрд куб. м газа в год. Для ускорения строительства новых объектов транспортной инфраструктуры правительство РФ упростило процедуры согласований части работ при проектировании и строительстве магистральных газопроводов и нефтепроводов", - добавил вице-премьер.

Экспорт СПГ

Экспорт российского сжиженного природного газа в 2024 году вырастет на 14%, сообщил Новак.

В 2023 году экспорт СПГ составил около 43,6 млрд куб. м (в публикации приведена цифра в регазифицированном состоянии, а не в тоннах). Официальные данные о производстве крупнотоннажного СПГ публикует Росстат, выход годовой сводки ожидается 31 января.

В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В 2024 году, по оценке Новака, экспорт СПГ вырастет на 14% - до 38 млн т. Приведенная цифра соответствует параметрам среднесрочного макропрогноза РФ: 38 млн тонн по базовому и 37 млн тонн по консервативному сценарию.

"Развиваются новые СПГ-кластеры. Реализуется проект "Арктик СПГ 2". В работе - комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе п. Усть-Луга", - пишет вице-премьер.

В прошлом месяце Новак заявил, что первая линия завода "Арктик СПГ 2" "фактически начала работать", а "первые отгрузки ожидаются в первом квартале 2024 года".

Продолжается развитие средне- и малотоннажных проектов СПГ. В ноябре 2023 г. газ поступил на малотоннажные комплексы по сжижению газа в Тверской и Тюменской областях. Потребителями первых на территориях регионов производств сжиженного природного газа станут региональные автоперевозчики и транзитный транспорт, также отмечается в статье.

"Работаем над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов. В 2023 г. грузопоток по Северному морскому пути достиг рекордных 36 млн т. Российские нефтедобывающие компании все активнее пользуются СМП для доставки нефти в страны Юго-Восточной Азии и Китай. Маршрут имеет критическое значение для транспортировки грузов с арктических энергетических проектов. Уже с этого года грузовая навигация на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной", - добавил Новак.