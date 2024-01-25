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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Норвежский ЦБ ожидаемо сохранил ставку на уровне 4,5%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Норвежский центробанк оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,5% годовых по итогам заседания в четверг.

Решение ЦБ совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ставка находится на максимальном уровне с 2008 года.

Уровень ставки сейчас достаточно высок для того, чтобы обеспечить возврат инфляции к таргетируемому уровню в разумные сроки, полагает руководство регулятора, которое также отметило признаки замедления экономического роста. Ставку планируется удерживать на текущем уровне в течение довольно долгого времени.

В случае, если инфляция останется высокой дольше, чем предполагает прогноз ЦБ, регулятор готов снова повысить процентную ставку. Если же замедление роста ВВП Норвегии будет сильнее прогноза или инфляция упадет быстрее, процентная ставка может быть снижена, говорится в пресс-релизе.

Базовый уровень инфляции в Норвегии (потребительские цены без учета топлива и продуктов питания) в декабре опустился до 5,5% с 5,8%, обновив минимум за 15 месяцев. Общая инфляция в Норвегии в декабре составила 4,8%, как и в ноябре.

Курс норвежской кроны относительно доллара вырос на 0,3% к 12:20 по московскому времени, составив 10,4368 за $1. В паре с евро норвежская крона укрепилась на 0,2%, до 11,3684 кроны за евро.

Норвегия
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