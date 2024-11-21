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ВВП Норвегии в III квартале сократился максимально со II квартала 2020 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Норвегии в третьем квартале 2024 года сократилась на 1,8% к предыдущему кварталу, сообщило статистическое управление страны.

Это первое снижение за год и максимальное со второго квартала 2020 года.

Во втором квартале экономика страны выросла на пересмотренные с повышением 2%.

Основной причиной спада ВВП в июле-сентябре стало резкое снижение активности в нефтяной отрасли и сфере морских перевозок - на 5,8% после подъема на 5,1% кварталом ранее.

Экспорт упал на 4,4% (+6,2 в апреле-июне), импорт - на 0,3% (+4%).

Государственные расходы выросли на 0,8% (+1,1%), капиталовложения бизнеса - на 4,5% (+3,5%). Потребительские расходы не изменились (+1,5% во втором квартале).

В годовом выражении норвежская экономика увеличилась на 3,5% в третьем квартале после роста на значительно пересмотренные вверх, максимальные с четвертого квартала 2021 года 5,4% в апреле-июне.

Норвегия
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