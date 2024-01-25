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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале снова будет нулевой

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале, как и восемь предыдущих месяцев, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот повысится на 5,9%, до 4 321,3 рубля с 4 078,8 рубля за тонну в январе.

Расчеты пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $794,3 за тонну ($772,1 месяц назад), на шрот - $249,7 ($239,9).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Минсельхоз РФ
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