Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе останется нулевой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе, как и семь предыдущих месяцев, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот повысится на 23,1%, до 4 078,8 рубля с 3 312,7 рубля за тонну в декабре.

Расчеты пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $772,1 за тонну ($783,9 месяц назад), на шрот - $239,9 ($232,8).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).