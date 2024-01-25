ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Европейский центробанк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки.

Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%, сообщила пресс-служба ЕЦБ.

Регулятор отмечает, что последние статданные подтвердили его предыдущую оценку среднесрочных инфляционных рисков.

"Тенденция к ослаблению базовой инфляции продолжается, и ранее предпринятое ужесточение политики продолжает активно влиять на финансовые условия", - говорится в сообщении.

Ограничительные финансовые условия сдерживают спрос, что способствует ослаблению темпов роста потребительских цен, отмечают в ЕЦБ.

"Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Совет полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели, - говорится в пресс-релизе. - Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность".

Регулятор продолжит придерживаться подхода, при котором решения об уровне ставок и длительности сохранения ограничительной политики определяются поступающими статданными. В частности, это касается данных о динамике инфляции и степени трансмиссии денежно-кредитной политики.

В сообщении ЕЦБ говорится также, что портфель бумаг, приобретенных им в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Регулятор продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашения бумаг, приобретенных им в рамках экстренной программы выкупа активов (pandemic emergency purchase programme, PEPP), в первом полугодии 2024 года. Со второго полугодия ЕЦБ начнет сокращать портфель выкупленных в рамках PEPP бумаг в среднем на 7,5 млрд евро в месяц.

Регулятор планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP к концу 2024 года.

Руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты для обеспечения возврата инфляции к целевым 2%, отмечается в пресс-релизе.

Пара евро/доллар по данным на 16:40 по Москве торгуется на уровне $1,0897 по сравнению с $1,0887 на закрытие предыдущей сессии.