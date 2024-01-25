ЕЦБ считает преждевременным обсуждение снижения ставок

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает преждевременным обсуждать смягчение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания регулятора.

"У нас есть консенсус, что говорить о снижении ставок пока рано", - сказала Лагард.

При этом глава ЕЦБ отметила, что не отказывается от своих слов о возможном снижении ставок летом этого года.

Ранее в этом месяце Лагард в Давосе заметила, что считает такое развитие событий "вероятным".

Руководители ЕЦБ "сходятся в том, должны основывать свои решения на поступающих данных, а не фиксироваться на каких бы то ни было календарных сроках", заявила она в четверг.

Говоря о перспективах инфляции в еврозоне, Лагард отметила, что ЕЦБ ожидает ее дальнейшего замедления в течение 2024 года, в частности, благодаря ослаблению последствий энергетического шока и проблем в цепочках поставок, а также ограничительной денежно-кредитной политике, сдерживающей спрос в экономике.

"Нам необходимо увидеть более серьезный прогресс в ослаблении инфляции, прежде чем мы сможем быть в достаточной мере уверенными в том, что инфляция максимально быстро вернется к нашему целевому показателю в 2%", - сказала она.

Среди факторов, которые могут негативно сказаться на экономике еврозоны, Лагард назвала потенциальное ослабление мировой торговли, а также геополитические факторы.

"Ускорению инфляции могут способствовать геополитические риски, особенно на Ближнем Востоке, следствием которых станет повышение цен на энергоносители и стоимости транспортировки грузов в ближайшей перспективе", - заявила она.

Как сообщалось, ЕЦБ оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг. Базовая ставка по кредитам сохранена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность", - говорится в сообщении регулятора, опубликованном по итогам заседания.

Курс евро к доллару опустился на заявлениях Лагард до $1,0856 против $1,0897 до ее выступления.