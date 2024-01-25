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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Число заявок на пособие по безработице в США выросло сильнее прогноза

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 25 тыс. - до 214 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 189 тыс., а не 187 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 200 тыс., по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие по безработице в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 202,25 тыс. с пересмотренных 203,75 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие американцев за неделю, завершившуюся 13 января, увеличилось до 1,833 млн с 1,806 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя до 1,828 млн.

США
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