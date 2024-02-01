Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно резко выросло

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тысяч - до 224 тысяч, говорится в отчете Министерства труда США. Это максимальный уровень с середины ноября.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 215 тысяч, а не 214 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 212 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 207,75 тысячи с 202,5 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 20 января, поднялось до 1,898 млн по сравнению с пересмотренными 1,828 млн неделей ранее. Это самый высокий показатель за последние девять недель.

Между тем эксперты ожидали повышения всего до 1,840 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,833 млн.

США Минтруда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительству предложили разгрузить Восточный полигон РЖД за счет рек Сибири

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

С начала СВО на оборонные предприятия пришли работать больше 0,5 млн человек

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });