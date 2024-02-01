Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно резко выросло

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тысяч - до 224 тысяч, говорится в отчете Министерства труда США. Это максимальный уровень с середины ноября.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 215 тысяч, а не 214 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 212 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 207,75 тысячи с 202,5 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 20 января, поднялось до 1,898 млн по сравнению с пересмотренными 1,828 млн неделей ранее. Это самый высокий показатель за последние девять недель.

Между тем эксперты ожидали повышения всего до 1,840 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,833 млн.