МосБиржа допустила акции "Делимобиля" к торгам с 6 февраля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Московская биржа" решила включить с 6 февраля обыкновенные акции ПАО "Каршеринг Руссия", оказывающего каршеринговые услуги под брендом "Делимобиль", в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении площадки.

Тикер эмитента – DELI.

Компания 23 января официально объявила о намерении провести IPO на МосБирже. В пресс-релизе говорилось, что листинг и начало торгов ожидаются в конце января - первой половине февраля.

"Делимобиль" основан в 2015 году, на сегодняшний день оказывает услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Аудитория проекта превышает 9 млн пользователей, автопарк – более 24,2 тыс. машин. На конец сентября 2023 года доля "Делимобиля" на рынке каршеринга в РФ – 40%, в Москве – 50% (данные Б1).