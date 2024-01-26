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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Глава Минфина США не видит давления на инфляцию из-за роста экономики

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Активный рост американской экономики не создает дополнительного повышательного давления на инфляцию, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Как стало известно из предварительных данных, ВВП США в октябре-декабре увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2%.

"Это хороший отчет, отражающий сильный, здоровый уровень расходов и улучшение производительности труда, причем, скорее всего, он не создает проблем для инфляции, - отметила Йеллен, выступая на мероприятии в Чикаго. - Я не увидела в этом отчете ничего, что угрожало бы сценарию мягкой посадки".

Под "мягкой посадкой" понимается сценарий, при котором инфляцию в США удастся снизить до целевых 2%, не ввергнув при этом экономику в рецессию.

Инфляцию в США удалось "взять под контроль", сказала Йеллен, указав на данные Мичиганского университета о том, что инфляционные ожидания среди американцев на ближайший год в январе снизились до минимальных за три года 2,9% с 3,1% в декабре, а оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) опустилась до 2,8% с 2,9%.

Джанет Йеллен Минфин США Чикаго
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