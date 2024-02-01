Производительность труда в США в IV квартале выросла лучше прогноза

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Производительность труда в США в четвертом квартале 2023 года выросла на 3,2% в поквартальном выражении, говорится в предварительных данных Министерства труда страны.

Стоимость рабочей силы увеличилась всего на 0,5%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 2,5% и повышение второго на 1,6%, сообщает Trading Economics.

По пересмотренным данным, в третьем квартале производительность труда в Штатах увеличилась на 4,9%, а не на 5,2%, как сообщалось ранее. Оценка снижения стоимости рабочей силы в июле-сентябре пересмотрена до 1,1% с 1,2%.

Производство товаров и услуг в четвертом квартале увеличилось на 3,7%, количество отработанных часов - на 0,4%. Размер почасовой оплаты труда американцев вырос на 3,7%.

В годовом выражении производительность труда в октябре-декабре увеличилась на 2,7%, в 2023 году в целом рост составил 1,2%. Стоимость рабочей силы относительно четвертого квартала 2022 года выросла на 2,3%, по итогам года показатель увеличился на 2,9%.